Schauer und Wind in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Schauern, Gewittern und gebietsweise starkem Wind. Am Sonntag ist es wolkig bis stark bewölkt, örtlich kommt es zu schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad und sinken in der Nacht auf 12 bis 15 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten zunehmend starker Wind mit Sturmböen aus Nordwest.

Hamburg/Kiel (dpa/lno). Die neue Woche beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein mit Schauern, Gewittern und gebietsweise starkem Wind. Am Sonntag ist es wolkig bis stark bewölkt, örtlich kommt es zu schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad und sinken in der Nacht auf 12 bis 15 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an den Küsten zunehmend starker Wind mit Sturmböen aus Nordwest.

Am Montag bleibt es laut Vorhersage bewölkt und regnerisch mit frischem bis starkem Wind. An den Küsten treten demzufolge schwere Sturmböen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 18 Grad, sie sinken in der Nacht auf 11 bis 14 Grad. Zwischen kurzen Auflockerungen hier und da kommt es auch nachts weiter zu Schauern, wie es weiter hieß. Es weht mäßiger bis frischer, an den Küsten stürmischer Wind bis zu schweren Sturmböen.

Auch am Dienstag ist es bewölkt und örtlich fallen Schauer. Die Temperaturen klettern auf maximal 20 Grad. An den Küsten gibt es weiter Sturmböen - auf Fehmarn auch schwere Sturmböen. Aufgrund der regionalen Unwetter in Teilen Schleswig-Holsteins rechnet die Deutsche Bahn mit Beeinträchtigungen am Montag und Dienstag. Demnach sollten sich Passagiere vor Antritt ihrer Fahrt über die Reiseverbindungen informieren, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg