ADAC: Autofahrer brauchten Richtung dänische Grenze Geduld

Kiel (dpa/lno). Urlauber aus Deutschland haben am Samstag Richtung dänische Grenze laut ADAC Geduld gebraucht. Auf der Autobahn 7 sei es zwischen der Anschlussstelle Warder und dem Grenzübergang Ellund zu Staus in der Summe von bis zu 30 Kilometern Länge gekommen und damit zu deutlichen Wartezeiten, sagte ein Sprecher des ADAC Schleswig-Holstein auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmorgen.

Das hänge nicht nur mit der Ankündigung verstärkter Grenzkontrollen durch Dänemark zusammen. Auch der übrige Reiseverkehr und Baustellen im Bereich Warder und Rendsburger Kreuz hätten dazu beigetragen. Samstags ist traditionell „Bettenwechsel“.

Mit Blick auf die jüngsten Koranverbrennungen und deren Folgen für die Sicherheitslage hatte Dänemark seine Grenzkontrollen verschärft. Wie das dänische Justizministerium mitgeteilt hatte, hält es die staatliche Polizei für notwendig, den Einsatz an den dänischen Grenzen vorläufig bis zum 10. August zu verstärken.

An der deutsch-dänischen Grenze besetzt die Polizei die Grenzübergänge in Padborg, Kruså und Frøslev wieder dauerhaft mit Personal. An den weiteren Übergängen sollen Patrouillen Reisende kontrollieren.

