Scorpions spielen 2024 auf Metal-Festival in Wacken

Die Scorpions sollen im kommenden Jahr beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken auftreten. Die deutsche Rockband spielte zuletzt 2012 auf dem Festival im Norden. Neben der Gruppe um Sänger Klaus Meine kündigten die Veranstalter am Samstagabend in einer von einer Drohnen-Installation begleiteten Show 32 weitere Bands für das 33. Festival (31. Juli bis 3. August) an. Viel Applaus erhielt dabei Amon Amarth. Daneben werden unter anderem In Extremo, Blind Guardian und Knorkator auftreten.

Das diesjährige Festival sollte in der Nacht zum Sonntag enden. Nach Veranstalter-Angaben waren 61.000 Metalfans dabei. Erwartet worden waren 85.000. Es gab wegen des Wetters aber einen Einlassstopp. Viel Regen hatte große Teile des Areals in Schlamm verwandelt. Höhepunkt in diesem Jahr war die britische Band Iron Maiden.

