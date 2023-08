Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer schwerst verletzt

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 431 in Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) lebensgefährlich verletzt worden. Das Motorrad sei mit einem Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass der Autofahrer mit seinem Wagen von einem Feldweg auf die Bundesstraße habe einbiegen wollen und dabei den Motorradfahrer übersehen habe. Die Ermittlungen dauerten an.