Autofahrer brauchen Geduld auf Hamburgs Autobahnen

Urlauber auf der Fahrt zur Nord- und Ostsee oder auf dem Heimweg haben am Samstag etwas Geduld auf Hamburgs Autobahnen gebraucht. Auf der Autobahn 7 beim Elbtunnel habe es in beide Richtungen seit dem Vormittag etwa acht Kilometer Stau gegeben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Samstagnachmittag. Nun nehme der stockende Verkehr aber wieder ab. Auf der Autobahn 1 gab es den Angaben zufolge wegen einer Baumaßnahme in der Spitze vier Kilometer zwischen Dreieck Hamburg-Südost und Hamburg-Billstedt und in der Gegenrichtung sechs Kilometer.