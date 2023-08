Heavy-Metal-Festival geht zu Ende

Nach vier Tagen ertönen aus den Boxen auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken in der Nacht zum Sonntag die letzten Klänge von den Bühnen. Seit Mittwoch feiern auf dem Festival im Norden nach Veranstalterangaben rund 61.000 Menschen. Ursprünglich waren rund 85.000 Metalfans erwartet worden. Wegen der schlammigen Platzverhältnisse hatten die Veranstalter am Mittwoch jedoch einen Einlassstopp verhängt. Unter anderem wollen am Samstag noch Saltatio Mortis, Heaven Shall Burn und Two Steps From Hell auftreten. Um 2.00 Uhr am Sonntag soll dann Schluss sein. Am Sonntag reisen die Metalfans dann wieder ab.