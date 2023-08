CSD-Demo in Hamburg startet: Gegen Transfeindlichkeit

Laute Musik, geschmückte Trucks und schrille Kostüme: Rund eine Viertelmillion Menschen erwarten die Veranstalter am Samstag (12.00 Uhr) zur großen Christopher-Street-Day-Demo in der Hamburger Innenstadt. Unter dem Motto „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“ wollen 116 Gruppen von der Langen Reihe in St. Georg vorbei am Hauptbahnhof und durch die Mönckebergstraße bis zur Esplanade ziehen - so viele wie noch nie, wie Manuel Opitz von Hamburg Pride der Deutschen Presse-Agentur sagte.