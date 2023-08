Lkw-Fahrer soll Frau an Haaren durch Fenster gezogen haben

Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer soll an einer roten Ampel in Lübeck den Kopf einer 53-Jährigen an ihren Haaren durchs offene Autofenster gezogen haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll erst dann losgelassen haben, als die Frau ihren Wagen beschleunigt habe und ein paar Meter gefahren sei. Danach fuhr der Lkw laut Polizei davon. Zuvor war die Frau auf der A1 unterwegs.

Lübeck (dpa/lno). Ein noch unbekannter Lkw-Fahrer soll an einer roten Ampel in Lübeck den Kopf einer 53-Jährigen an ihren Haaren durchs offene Autofenster gezogen haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll erst dann losgelassen haben, als die Frau ihren Wagen beschleunigt habe und ein paar Meter gefahren sei. Danach fuhr der Lkw laut Polizei davon. Zuvor war die Frau auf der A1 unterwegs.

An einer Baustelle sei der Lastwagen dicht aufgefahren und dem Auto noch über die Autobahnausfahrt hinaus gefolgt - ohne dabei den Mindestabstand einzuhalten. Im Ortsteil Dänischburg kamen sie an der roten Ampel zum Stehen. Dort stieg der Lkw-Fahrer laut Polizei aus, sprach die Fahrerin an, die daraufhin ihr Fenster öffnete.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag. Die Hintergründe waren noch unklar. Gegen den Unbekannten wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung ermittelt.

