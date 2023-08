Pulverfass feiert im September 50. Geburtstag

Das Hamburger Travestie-Cabaret Pulverfass an der Reeperbahn feiert am 10. September mit einer großen Gala seinen 50. Geburtstag. Es ist nach Angaben der Betreiber das größte Travestietheater Europas. Das Cabaret sei ein Denkmal in der Hamburger Unterhaltungs- und Kulturgeschichte, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit.