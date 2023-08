Polizei nimmt Tempoverstöße ins Visier

Schleswig-Holsteins Landespolizei kümmert sich in der nächsten Woche verstärkt um Geschwindigkeitsüberwachungen und den Kampf gegen Aggressionsdelikte im Straßenverkehr. Über die gesamte Woche hinweg werde es im ganzen Land verstärkt entsprechende Kontrollen geben, kündigte das Landespolizeiamt am Freitag an. Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime würden ebenso flächendeckend besonders in den Fokus genommen wie Unfallschwerpunkte und Straßenabschnitte mit Gefahrenstellen.