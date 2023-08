Kilometerlange Staus auf Autobahnen im Norden

Auf den Autobahnen im Raum Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein ist es am Freitag teilweise nur mühsam vorangegangen. So bildete sich auf der A7 in Richtung Hamburg nach einem Unfall zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord ein Stau auf neun Kilometern. Auf dieser Autobahn staute sich der Verkehr auch vor dem Elbtunnel in Richtung Süden. Laut Hamburger Verkehrsleitzentrale ging es besonders für Lastwagen nur sehr stockend voran.