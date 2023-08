Ludwig/Lippmann nach Sieg im Viertelfinale

Die Beach-Volleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft in Wien. Olympia-Siegerin Ludwig aus Hamburg gewann an der Seite ihrer Schweriner Partnerin Lippmann am Freitag etwas überraschend das deutsche Achtelfinale gegen Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:18. Noch am Nachmittag (16.15 Uhr) kämpfen Ludwig/Lippmann auf der Donauinsel gegen die Niederländerinnen Emi van Driel und Brecht Piersma um den Einzug in das Halbfinale.