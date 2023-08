Nahverkehr nach Bedarf landesweit geplant

Die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH hat für ihr Pilotprojekt RendsburgMobil (Remo) am Freitag eine Fortführung sowie Ausweitung angekündigt. Mit Remo können Menschen ohne Auto im Raum Rendsburg seit zwei Jahren per App ein Fahrzeug buchen. Langfristiges Ziel ist ein landesweites Angebot für Kleinbusse auf Abruf. Wann dies in den nächsten Jahren erreicht sein wird, ist offen. Dies hängt wesentlich auch von der finanziellen Lage des Landes ab.

Das Projekt war ursprünglich auf drei Jahre angelegt und soll nach dem Ende fortgeführt werden. Seit dem Start am 6. August 2021 beförderten die fünf zur Verfügung stehenden Fahrzeuge auf 11.000 Touren insgesamt 18.000 Fahrgäste. Durchschnittlich saßen 1,8 Personen im Fahrzeug. Im Schnitt wurden 5,7 Kilometer zurückgelegt. Wer mitfahren will, kann an 1300 virtuellen Haltestellen zusteigen.

„Das vor zwei Jahren mit Remo in Rendsburg gestartete On-Demand-Pilot-Projekt hat sich jetzt schon als zukunftssichere neue Mobilitätsform in Schleswig-Holstein bewährt“, kommentierte Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide. „Die Ausweitung von Nah.Shuttle in ganz Schleswig-Holstein ist ein folgerichtiger Schritt Richtung Verkehrswende.“

Eine 2022 gestartete Begleitforschung soll bis September 2024 laufen. Sie ermittelt, welche sozialen Gruppen das Angebot nutzen, wie es die Lebensqualität im ländlichen Raum verbessert und ob es regionale Gewerbestrukturen stabilisiert. On-Demand-Mobilität soll den öffentlichen Verkehr nicht ersetzen, sondern ergänzen.

