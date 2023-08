„Winnetou I“: Karl-May-Spiele begrüßen 200.000. Besucher

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben am Donnerstagabend den 200.000. Besucher begrüßt. „Der Jubiläumsgast kam wie im Vorjahr zur 39. Vorstellung“, teilten die Veranstalter mit. Der Besucher der Vorstellung von „Winnetou I - Blutsbrüder“ sei mit seiner Freundin und seiner neunjährigen Tochter ins Freilichttheater am Kalkberg gekommen.