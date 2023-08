Ermittlungen Leichenfund in Chemnitz: Verdächtiger in Kiel festgenommen

Nachdem in Chemnitz Mitte Juli eine Frau tot in einem Mehrfamilienhaus gefunden wurde, ist in Kiel ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Verdacht gegen den Slowaken habe sich schon frühzeitig aus dem persönlichen Umfeld der 35 Jahre alten Toten ergeben, teilte die Polizei Chemnitz am Donnerstag mit. Den Angaben einer Sprecherin zufolge wurde der Mann am Mittwoch festgenommen und am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hatte den Angaben zufolge einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.