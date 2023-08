Polizei Wacken: Friedlicher Verlauf „bei Schietwetter“

Beim von Schlamm und Regen überschatteten Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken muss die Polizei vergleichsweise selten eingreifen. „Weiterhin friedlich bei echtem Schietwetter“, hieß es am Donnerstagvormittag in einer Lageeinschätzung. Die Einsatzzahlen seien weiterhin niedrig. Größtenteils handele es sich um „polizeiliche Unterstützung von Personen in hilflosen Situationen oder um Streitschlichtung“.