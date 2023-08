Metal-Queen Doro: Wacken im Regen für ganz Hartgesottenen

Metal-Queen Doro Pesch hat sich vor ihrem Auftritt auf dem Wacken Open Air wenig beeindruckt vom Regenwetter gezeigt. Es sei schon „ganz schön matschig“ auf dem Festivalgelände nahe Itzehoe in Schleswig-Holstein, sagte die Sängerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe aber schon oft schlechtes Wetter bei Auftritten erlebt. „Also wir sind das fast gewöhnt“, sagte die 59-Jährige. Sie hoffe zwar, dass bei ihrem Auftritt am Mittwochabend alles okay sein werde, aber das Wetter sei schon hart für die Fans. „Es ist für die ganz Hartgesottenen hier.“ Die Metal-Musikerin freute sich dennoch auf ihren Auftritt: „Das macht natürlich Spaß, auch vor 50 000 eine gute Show abzuziehen.“