Festival-Mitbegründer entschuldigen sich bei Metalfans

Nach dem Einlassstopp haben sich Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals in Wacken bei enttäuschten Fans entschuldigt. „Einige sind auf den Flächen, einige mussten leider zu Hause bleiben oder umdrehen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen am Mittwoch in einer Videobotschaft auf Instagram: „Es tut uns unendlich leid.“ Die Verhältnisse seien in den sozialen Medien ja zu sehen, sagte Jensen. Gemeinsam könne derzeit nur über den Stream gefeiert werden.