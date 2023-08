Drägerwerk ruft weltweit Carina-Beatmungsgerät zurück

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ruft weltweit eine Reihe seiner Beatmungsgeräte Carina wegen einer möglichen Verunreinigung des Atemgases mit einer chemischen Verbindung zurück. Das teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Telford im US-Bundesstaat Pennsylvania mit. Die Carina-Geräte seien ausschließlich in medizinischen Einrichtungen im Einsatz, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Zahl der weltweit zurückgerufenen Geräte liege im oberen vierstelligen Bereich.