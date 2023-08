Polizeischätzung: 50.000 Wacken-Besucher auf Festivalgelände

Vor dem Einlassstopp für das Heavy-Metal-Festival Wacken haben es nach Schätzung der Polizei rund 50.000 Besucher auf das Gelände nahe Itzehoe in Schleswig-Holstein geschafft. Etwa 50 Prozent der vom Regen durchweichten Campingflächen seien belegt, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch kurz vor dem offiziellen Beginn des Festivals mit. Am Dienstagabend hatte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen die Hoffnung geäußert, dass mindestens die Hälfte der Besucher auf das Gelände kommen werde. Erwartet wurden ursprünglich rund 85.000 Metalfans.