Zwei Verletzte nach Feuer bei Bad Schwartau

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Sereetz im Kreis Ostholstein ist ein 44 Jahre alter Hausbewohner schwer verletzt worden. Außerdem habe ein 73 Jahre alter Bewohner des Vorderhauses wegen eines mutmaßlichen Herzinfarktes reanimiert werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beide Männer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die 71 Jahre alte Ehefrau des 73-Jährigen habe einen Schock erlitten und sei ambulant behandelt worden.