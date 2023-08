Arbeitsagentur Hamburg gibt Zahlen für Juli bekannt

Die Hamburger Agentur für Arbeit legt am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Juli vor. Im Juni hatte die Arbeitsagentur wie in den Vormonaten vergeblich auf die sonst übliche Frühjahrsbelebung gewartet. So waren im Juni insgesamt 79 457 Hamburgerinnen und Hamburger arbeitslos gemeldet. Das waren zwar nur 854 mehr als im Mai, aber 6772 mehr als im Juni 2022. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent, nach 7,2 Prozent im Vormonat und 6,7 Prozent vor einem Jahr. Die Arbeitslosenstatistik bezieht sich laut Arbeitsagentur auf Daten, die bis zum 12. Juli erhoben wurden.