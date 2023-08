Vor dem Wacken Open Air: Ankunft des „Metal-Train“

Einen Tag vor dem offiziellen Start des Metal-Festivals in Wacken kommt am Dienstag (10.28 Uhr) der sogenannte Metal-Train im schleswig-holsteinischen Itzehoe an. Der den Angaben zufolge „wohl lauteste Metal Partyzug, den es gibt“ sollte am Montagabend in München losfahren und auf dem Weg Richtung Norden unter anderem in Mainz und Köln stoppen. An Bord des mit Schlaf- und Barwagen ausgestatteten Zuges wurden laut dem Verein Metal-Train rund 720 Metal-Fans erwartet.