Schleswig-Holstein fördert FÖJ weiter

Das Umweltministerium fördert weiterhin das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) in Schleswig-Holstein. Für die kommenden beiden Jahrgänge 2023/24 und 2024/25 erhalten die FÖJ-Träger Nordkirche und die Trägergemeinschaft Wattenmeer rund 1,75 Millionen Euro vom Land, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Gefördert werden damit 180 der rund 190 möglichen FÖJ-Plätze in Schleswig-Holstein. Im gerade endenden aktuellen Jahrgang leisteten 182 Freiwillige ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Norden.