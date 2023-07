Zahlreiche Besucher beim Tag der Seenotretter

Ob auf Hiddensee, Amrum oder Langeoog: Zum Tag der Seenotretter herrscht an der Küste Betriebsamkeit. An mehr als 45 Stationen informieren die Retter über ihre Arbeit.

Büsum/Bremen. An der Nord- und der Ostseeküste haben zahlreiche Menschen Stationen der Seenotretter besucht. Der Anlass war ein Aktionstag der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntag. Den Tag der Seenotretter veranstaltet die DGzRS mit Sitz in Bremen zum 25. Mal. Die Helferinnen und Helfer zeigten Rettungsübungen, stellten Schiffe vor und nahmen Menschen mit auf See. Entlang der Küste gab es mehr als 45 Stationen. Eine Schätzung der Besucherzahl lag zunächst nicht vor. Im Vorjahr gab es mehr als 25 000 Besucherinnen und Besucher.

Das Programm begann bereits am Samstag an mehreren Standorten. In Mecklenburg-Vorpommern auf der Insel Hiddensee besichtigen Besucherinnen und Besucher den Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“, ein 28 Meter langes Schiff, das über das Tochterboot „Uwe“ verfügt. Seit Herbst 2021 ist die „Nis Randers“ auf dem Darß stationiert.

In Schleswig-Holstein sollte dem Programm zufolge am Sonntag auf der Insel Amrum ein Shanty-Chor singen. In Büsum (Kreis Dithmarschen) wurde ein Mensch vor Publikum aus dem Wasser geborgen. Über Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg), Laboe (Kreis Plön) und Grömitz (Kreis Ostholstein) kreiste ein Hubschrauber. In Niedersachsen auf der Insel Langeoog lief der Seenotrettungskreuzer „Hans Hackmack“ mit dem Seenotrettungsboot „Secretarius“ aus.

Die Seenotretter müssen auf Ernstfälle vorbereitet sein. Im vergangenen Jahr leisteten sie nach eigenen Angaben bei knapp 1900 Einsätzen auf Nord- und Ostsee nahezu 3300 Menschen Hilfe. Dabei retteten sie 91 Menschen aus lebensgefährlicher Seenot und befreiten 306 Menschen aus drohender Gefahr. 361 Mal wurden erkrankte oder verletzte Menschen von Seeschiffen, Inseln und Halligen zum Festland transportiert. 39 Schiffe oder Boote wurden vor dem Totalverlust bewahrt.

Die DGzRS verfügt an 55 Stationen an Nord- und Ostsee über Seenotrettungskreuzer oder -boote. Die Organisation erfüllt mit der Rettung von Menschen eine staatliche Aufgabe, die ihr übertragen wurde. Sie ist ein spendenfinanzierter Verein.

