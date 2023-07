Entblößung auf Bahnsteig: Mann bedroht Passanten mit Messer

Ein 29-Jähriger hat sich an den Hamburger S-Bahnhöfen Landungsbrücken und Altona vor Fahrgästen entbößt und Passagiere mit einem Messer bedroht. Der Mann habe den Passanten am Samstag zuerst am Bahnsteig Landungsbrücken sein Geschlechtsteil gezeigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend sei er in die S-Bahn nach Altona gestiegen und habe Fahrgäste, die ihn aufzuhalten versuchten, mit einem Taschenmesser bedroht.