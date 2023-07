Erstmals im Heimfinale: Zverev überzeugt in Hamburg

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat erstmals das Finale bei seinem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Der deutsche Topspieler besiegte am Samstag den 19 Jahre alten Franzosen Arthur Fils mit 6:2, 6:4 und zeigte sich beim ATP-Sandplatzturnier in Topform. Der an Nummer vier gesetzte Zverev erreichte somit ohne Satzverlust das Endspiel. Im Finale wartet am Sonntag der Serbe Laslo Djere. Der Weltranglisten-57. bezwang den Chinesen Zhang Zhizhen 6:3, 6:2.