Wasserleitung beschädigt: Feuerwehr versorgt 1900 Menschen

In der Gemeinde Hartenholm im Kreis Segeberg ist seit Freitagabend die Versorgung mit Trinkwasser gestört. Vermutlich bei einer horizontalen Bohrung für eine neue Stromleitung sei eine Hauptwasserleitung beschädigt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mit. Seitdem fließt in Hartenholm kein Trink- und Brauchwasser. Die Freiwillige Feuerwehr richtete fünf Versorgungsstellen ein, darunter eine auch für Trinkwasser.