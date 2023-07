Nach 75. Geburtstag: Otto besucht seine Geburtsstadt Emden

Wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag hat Kultkomiker und Friesenjung Otto Waalkes seiner ostfriesischen Heimatstadt Emden einen Besuch abgestattet. Hunderte Otto-Fans standen vor dem „Otto Huus“ in der Emder Innenstadt am Freitag Schlange, um den Komiker zu sehen. Otto gab in dem Museum viele Autogramme und zeichnete Ottifanten. Mit einem Fan, der sich eine Gitarre von Otto signieren ließ, stimmte der Komiker kurzerhand seinen Song „Friesenjung“ an. Mit einer Neuauflage des Songs aus dem Jahr 1993 stürmte Otto kürzlich zusammen mit dem Berliner Rapper Ski Aggu an die Spitze der Charts.

Emden. Wenige Tage nach seinem 75. Geburtstag hat Kultkomiker und Friesenjung Otto Waalkes seiner ostfriesischen Heimatstadt Emden einen Besuch abgestattet. Hunderte Otto-Fans standen vor dem „Otto Huus“ in der Emder Innenstadt am Freitag Schlange, um den Komiker zu sehen. Otto gab in dem Museum viele Autogramme und zeichnete Ottifanten. Mit einem Fan, der sich eine Gitarre von Otto signieren ließ, stimmte der Komiker kurzerhand seinen Song „Friesenjung“ an. Mit einer Neuauflage des Songs aus dem Jahr 1993 stürmte Otto kürzlich zusammen mit dem Berliner Rapper Ski Aggu an die Spitze der Charts.

Otto Waalkes feierte am vergangenen Samstag seien 75. Geburtstag. Seiner Heimatstadt Emden und Ostfriesland ist er verbunden und dort immer wieder zu Besuch. Das Emder „Otto Huus“ zieht jedes Jahr Tausende Touristen und Otto-Fans an. Direkt davor steht auch eine Ampel, die extra für den Emder Ehrenbürger gestaltet wurde: Bei grünem Licht ist Otto in seiner berühmten Hüpfpose zu sehen.

