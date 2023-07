Leiterin des Buddenbrookhauses verlässt Lübeck Anfang 2024

Die Leiterin des Lübecker Buddenbrookhauses, Birte Lipinski, wechselt an die Carl-von-Ossietzky-Universität im niedersächsischen Oldenburg. Von Januar 2024 an werde sie dort das Referat Forschung und Transfer leiten, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Freitag mit. Ihr sei bewusst, dass sie das Buddenbrookhaus zu einem kritischen Zeitpunkt verlasse, sagte Lipinski. Aber sie wisse das Haus in guten Händen.