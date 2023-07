Holstein Kiels Rapp vor Braunschweig: „Haben schon Ideen“

Trainer Marcel Rapp von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht zuversichtlich in die neue Saison. Man habe alles umsetzen können, „was wir uns von der Vorbereitung so versprochen haben“, sagte Rapp am Freitag. Kiel hatte einen großen Umbruch vollziehen müssen, nachdem zahlreiche Spieler, darunter Kapitän Hauke Wahl, Fin Bartels und Fabian Reese, den Verein verlassen hatten.