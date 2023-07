Trauerfeier in Kiel für Ex-Ministerpräsidentin Simonis

Abschied von Heide Simonis: Zur Trauerfeier für die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin werden am Freitag in Kiel hunderte Weggefährten erwartet. Zu den Gästen werden Vorgänger Björn Engholm und der jetzige Regierungschef Daniel Günther zählen.

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, trägt sich in der Staatskanzlei in das Kondolenzbuch zum Gedenken an die verstorbene ehemalige Ministerpräsidentin und Ehrenbürgerin Heide Simonis (SPD) ein.

Kiel (dpa/lno). Familie und Weggefährten nehmen am heutigen Freitag in Kiel Abschied von der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD). Sie war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Zu der Trauerfeier in der Petruskirche erwartet die Landesregierung etwa 300 geladene Gäste und viele weitere Besucher.

Nach einem evangelischen Gottesdienst werden Regierungschef Daniel Günther (CDU), die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und Simonis-Vorgänger Björn Engholm (SPD) die Verstorbene würdigen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nimmt als Vertreter der Bundesregierung teil.

Simonis war 1993 zur ersten Regierungschefin eines deutschen Bundeslandes gewählt worden. Ihre politische Karriere endete 2005, weil ihr zur Wiederwahl eine Stimme aus den eigenen Reihen fehlte.

