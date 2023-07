Altmaier deklassiert Rubljow beim Tennis-Turnier in Hamburg

Neben Alexander Zverev steht ein weiterer Deutscher in der Runde der besten Acht beim Tennis-Turnier in Hamburg. Die Favoriten siegen mit Problemen.

Hamburg. Daniel Altmaier hat beim Tennis-Turnier in Hamburg überraschend klar das Viertelfinale erreicht. Gegen den an Nummer zwei gesetzten Russen Andrej Rubljow siegte der 24-Jährige am Donnerstag nach 1:14 Stunden mit 6:2, 6:2. „Heute war eine sehr gute Perfomance“, erklärte der Weltranglisten-61. Nach dem Coup gegen den Weltranglisten-Siebten. Bei der mit 1,832 Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung trifft der überzeugende Altmaier auf den Sieger der Partie Yannick Hanfmann gegen den Chinesen Zhizhen Zhang.

Der topgesetzte Norweger Casper Ruud hatte beim 1:6, 6:2, 6:2 mit dem chilenischen Qualifikanten Cristian Garin vor allem im ersten Durchgang große Probleme. Der French-Open-Finalist konnte seine Stärken erst ab dem zweiten Satz zeigen und entschied das Match nach 1:41 Stunden für sich. „Ich muss insgesamt besser werden“, sagte Ruud nach seinem Achtelfinal-Erfolg. Im Viertelfinale wartet nun der Franzose Arthur Fils, der den Serben Dusan Lajovic mit 7:5, 7:5 bezwang.

Titelverteidiger Lorenzo Musetti aus Italien mühte sich gegen den Slowaken Jozef Kovalik zu einem 3:6, 6:2, 6:4. Das Match wurde am Mittwochabend abgebrochen und am Donnerstag im zweiten Satz fortgeführt. Der Weltranglisten-18. bekommt es im Viertelfinale mit dem Serben Laslo Djere zu tun.

Alexander Zverev hatte sich bereits am Mittwochabend gegen Maximilian Marterer mit 6:3, 7:5 für die Runde der besten Acht qualifizieren können. Dort trifft er an diesem Freitag auf den Franzosen Luca Van Assche.

