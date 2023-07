Störung einer Oberleitung führt zu Zugausfällen

Aufgrund einer Störung an einer Oberleitung in Elmshorn ist der Zugverkehr zwischen Hamburg und Neumünster stark eingeschränkt. Die Ausfälle beträfen den Zugverkehr von und nach Hamburg in Fahrtrichtung Kiel, Flensburg und Westerland, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Donnerstag mitteilte. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Neumünster und Elmshorn sei bestellt. Die Störung der Oberleitung habe um 10:40 Uhr begonnen. Es war den Angaben zufolge zunächst noch unklar, wie lange die Beeinträchtigung des Zugverkehrs anhalten werde. Man versuche, die Störung schnellstmöglich zu beheben, sagte die Sprecherin.