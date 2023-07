Wieder mehr Rotavirus-Fälle im Norden

Nach der Corona-Pandemie hat die Zahl der Rotavirus-Fälle in Schleswig-Holstein wieder zugenommen. Wie die AOK NordWest am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 554 Fälle gemeldet, nach 162 beziehungsweise 207 in den Corona-Jahren 2020 und 2021.