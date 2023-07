Umweltschäden im Fall von Schiffuntergang befürchtet

Das Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven schließt im Fall eines Sinkens des brennenden Auto-Frachters nicht aus, dass Schadstoffe austreten könnten. „In dem Fall besteht das Risiko, dass Schadstoffe freigesetzt werden“, hieß es in einer am Mittwochabend verbreiteten Mitteilung. „Abhängig von den Wind- und Strömungsverhältnissen zu dem Zeitpunkt der Freisetzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schadstoffe in Richtung deutscher Gewässer treiben würden.“