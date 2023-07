Deutscher Notschlepper vor Insel Ameland abgezogen

Der deutsche Notschlepper „Nordic“ ist von dem Einsatz an dem brennenden Auto-Frachter vor der niederländischen Insel Ameland abgezogen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Havariekommandos mit Sitz in Cuxhaven am Mittwoch auf Nachfrage. Dem Sprecher zufolge wurde der Schlepper von dem Schiff „Fairplay-30“ ersetzt. Der Schlepper fahre zur Grenze, sagte der Sprecher. Das Schiff halte sich für einen abermaligen Einsatz bereit. Der Schlepper verfügt über sogenannte Löschmonitore, die zur Brandbekämpfung genutzt werden können.