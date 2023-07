Arbeiter einer Logistikfirma durch Flüssigkeit verätzt

Zwei Arbeiter einer Logistikfirma haben in Hamburg-Wilhelmsburg durch eine chemische Flüssigkeit Verätzungen erlitten. Diese sei am Mittwoch aus einem Container auf dem Firmengelände ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte dichteten den Container demnach in Schutzanzügen ab und übergaben ihn an den Betreiber.