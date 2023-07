Walter ohne Sorgen: „Habe genügend andere Spieler“

Aufgrund der langen Verletztenliste macht Tim Walter seinen Ersatzspielern beim Hamburger SV Mut vor dem Saisonauftakt gegen Schalke 04. „Da ist mein absolutes Vertrauen hinter den Jungs“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch. „Das ist jetzt die Chance, dass sie es genauso gut machen können.“ Vor dem Duell mit dem Bundesliga-Absteiger und Mitfavoriten Schalke muss Walter auf mehreren Positionen umplanen.

Hamburg (dpa/lno). Aufgrund der langen Verletztenliste macht Tim Walter seinen Ersatzspielern beim Hamburger SV Mut vor dem Saisonauftakt gegen Schalke 04. „Da ist mein absolutes Vertrauen hinter den Jungs“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch. „Das ist jetzt die Chance, dass sie es genauso gut machen können.“ Vor dem Duell mit dem Bundesliga-Absteiger und Mitfavoriten Schalke muss Walter auf mehreren Positionen umplanen.

Der Hamburger SV eröffnet am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im mit 57.000 Zuschauern ausverkauften Stadion die Saison mit dem Spiel gegen den Bundesliga-Absteiger. „Die Jungs, die ich habe, sind gut genug, um Spiele zu gewinnen“, sagte Walter.

Den Hamburgern fehlen Kapitän und Innenverteidiger Sebastian Schonlau (Wadenprobleme), die Mittelfeldspieler Anssi Suhonen (linkes Wadenbein angebrochen) und Ludovit Reis (Schulterverletzung) und Rechtsverteidiger William Mikelbrencis (Muskelverletzung an der Hüfte). Fraglich sind Linksverteidiger Miro Muheim (Faszienriss in der Wade) und Innenverteidiger Dennis Hadzikadunić (muskuläre Probleme). Nach Absprache mit der medizinischen Abteilung darf der Innenverteidiger über seinen Einsatz selbst entscheiden, verriet Walter. „Ich habe genügend andere Spieler, die dann auch in die Bresche springen können. Darauf freue ich mich, dass ich die Jungs dann auch sehe.“

In der Vorbereitung hatten die Hamburger die Nachwuchstalente Omar Megeed (17), Hannes Hermann (18), Felix Paschke (20), Luis Seifert (19) und Nicolas Oliveira (19) mit ins Trainingslager nach Kitzbühel genommen. Außenverteidiger Oliveira überzeugte auch in Testspielen und wurde mit einem Profivertrag ausgestattet. Alle Nachwuchsspieler hätten „mit Sicherheit einen Sprung nach vorn gemacht“, sagte Walter. Auch Rechtsverteidiger Mikelbrencis hatte sich empfohlen, fällt nun allerdings „länger“ aus, sagte Walter. „Das tut uns natürlich auch bei Willy sehr leid, weil er wirklich eine sehr positive Entwicklung genommen hat.“

Wer gegen Schalke die Kapitänsbinde tragen wird, ließ Walter offen. Da Kapitän Schonlau verletzt fehlt, wird ein Ersatz-Kapitän die Mannschaft auf das Feld führen. Zuletzt durfte auch Reis mit der Kapitänsbinde auflaufen, „weil wir Ludo auch mehr in die Verantwortung ziehen wollen“, sagte Walter. Da allerdings auch der Niederländer ausfällt, muss ein anderer Spieler für das Kapitänsamt gefunden werden. Die Binde sei jedoch „nur ein Zeichen“, sagte Walter. „In der Kabine trägt auch keiner die Binde.“

