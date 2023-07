Auszeichnung Hamburger Kindertheaterpreis geht an Theater Kormoran

Der Hamburger Kindertheaterpreis 2023 geht an das Theater Kormoran. Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung erhält das Theater für „Achtung! Bau:Stille - Ein Geräuschtheater für Menschen ab 3 Jahren“, teilte die Hamburgische Kulturstiftung am Mittwoch mit. In dem ruhigen Stück setzen die beiden Theatermacherinnen Caroline Heinemann und Kai Fischer den Fokus auf Geräusche, die man auf einer Baustelle im Laufe eines Arbeitstages entdecken, hören und interpretieren kann.