Land fordert Nachbesserungen bei Wasserstoff-Strategie

Berlin/Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holstein verlangt Nachbesserungen an der aktualisierten Wasserstoffstrategie des Bundes. Nach wie vor sei unklar, ob die Bundesregierung Wasserstoffproduktion aus Offshore-Strom unterstützt, kritisierte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Mittwoch. Hier sollte schnell nachgebessert werden. „Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist ein Marathon, der im Sprinttempo gelingen muss“, meinte Goldschmidt. „Daher muss es direkt zu Beginn mit vollem Tempo losgehen.“ Dezentral erzeugter Wasserstoff „Made in SH“ werde dabei ebenso benötigt wie Importe.

Die Bundesregierung hat ihr Ziel für die heimische Produktion verdoppelt. Statt 5 Gigawatt sollen bis 2030 Erzeugungskapazitäten von mindestens 10 Gigawatt entstehen. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch mit der Fortschreibung der Wasserstoffstrategie von 2020. Den restlichen Bedarf sollen Einfuhren decken.

Wasserstoff gilt angesichts der Erderwärmung als Baustein für klimaverträglicheres Wirtschaften, weil im Produktionsprozess keine Treibhausgase anfallen und er fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl ersetzen kann. Aber für die Elektrolyse, bei der Wassermoleküle in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt werden, ist viel Strom nötig. Dieser soll zunehmend aus erneuerbaren Energien kommen. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden.

Es sei gut, dass die Strategie nun vorliegt, meinte der Kieler Minister Goldschmidt. Die Branche stehe seit geraumer Zeit bereit und warte darauf, loszulegen. Nun gebe es an vielen Stellen Klarheit. „Richtig ist, dass die Strategie vorsieht, die Ansiedlung von Elektrolyseuren vor allem dort vorzunehmen, wo viel Grünstrom vorhanden ist. Dafür habe Schleswig-Holstein sich lange eingesetzt. Die Regierung in Kiel will die Fortschreibung der Landeswasserstoffstrategie im Herbst vorstellen.

