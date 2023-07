Tödlicher Unfall: Mann soll auf Gegenspur geraten sein

Einen Tag nach dem tödlichen Zusammenstoß zweier Autos bei Alveslohe geht die Polizei davon aus, dass der 26-jährige Fahrer auf die Gegenspur geraten ist. Der Mann aus Elmshorn befuhr die Ellerauer Straße in Richtung Alveslohe und geriet im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve demnach auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 39 Jahre alten Fahrerin. Beide seien bei dem Unfall zwischen Alveslohe und Ellerau am Dienstagnachmittag sofort tot gewesen, teilte die Polizei mit. Wieso der Mann auf die Gegenspur kam, war am Mittwoch zunächst unklar. Die Ellerauer Straße blieb bis Dienstagabend gesperrt.