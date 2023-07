Falsche Polizisten bringen Mann um Bargeld und Telefon

Betrüger haben sich als Polizisten ausgegeben und einen 91-Jährigen in Kiel um einen vierstelligen Geldbetrag und sein Telefon gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erschlichen sich die Täter bereits am 19. Juli im Stadtteil Mettenhof Zugang zur Wohnung des Mannes. Die Männer hätten sich bei dessen Rückkehr nach Hause am Fahrstuhl als Kriminalbeamte ausgegeben und sich mit einer Karte ausgewiesen.

Kiel (dpa/lno). Betrüger haben sich als Polizisten ausgegeben und einen 91-Jährigen in Kiel um einen vierstelligen Geldbetrag und sein Telefon gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, erschlichen sich die Täter bereits am 19. Juli im Stadtteil Mettenhof Zugang zur Wohnung des Mannes. Die Männer hätten sich bei dessen Rückkehr nach Hause am Fahrstuhl als Kriminalbeamte ausgegeben und sich mit einer Karte ausgewiesen.

Die falschen Polizisten berichteten dem Opfer von mehreren angeblichen Einbrüchen in dem Mehrfamilienhaus. Zwei Tatverdächtige seien bereits festgenommen, einer solle sich noch im Haus, eventuell in der Wohnung des 91-Jährigen aufhalten. Überrumpelt ließ der Mann die Täter in die Wohnung. Dort durchsuchten diese die Zimmer. Danach bemerkte das Opfer das Fehlen von Geld und Festnetztelefon.

Der 91-Jährige beschrieb die Männer als 30 bis 40 Jahre alt, groß, von muskulöser Statur und mit kurzem Haar. Einer der beiden habe bereits im Fahrstuhl helle Latexhandschuhe getragen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

