Trainer ruft Titel als Ziel der Flensburger Handballer aus

Flensburg (dpa/lno). Nicolej Krickau hat den Meistertitel als Saisonziel der Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt ausgerufen. „Wir haben eine Mannschaft mit Meisterschaftspotenzial“, sagte der neue SG-Trainer der „Sport-Bild“ (Mittwoch) in einem Interview. Allerdings betonte der 36-jährige Däne, dass „Kiel, Magdeburg, Berlin und Rhein-Neckar Löwen ebenfalls“ ein wichtiges Wort im Kampf um den Titel mitsprechen werden.

Einer der Schlüsselspieler im Kampf um die Meisterschaft soll Rückraummann Simon Pytlick sein, den Krickau von seinem dänischen Ex-Club GOG Gudme mitgebracht hat. „Simon hat sich zu einem Weltklasse-Rückraumspieler entwickelt“, sagte der SG-Coach: „Er hat eine Gewinnermentalität und ist sehr robust, auch wenn die Dinge gegen ihn laufen. Er wird definitiv ein Schlüsselspieler sein.“

Über sein erstes Engagement in Deutschland freut sich der Däne sehr. „Ich habe keine Sekunde überlegt. Flensburg ist ein großer Job für mich und eine Riesen-Ehre. Es war immer mein Traum, in der Handball-Bundesliga zu trainieren“, sagte Krickau. Das erste Saisonspiel der Flensburger findet am 24. August (19.00 Uhr/Dyn) statt. Zu Gast in der Campushalle ist der HSV Hamburg.

