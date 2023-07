Rotspon-Regatta: Günther gegen Lübecks Bürgermeister

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will am Mittwoch erstmals Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bei der traditionellen Rotspon-Regatta in der Hansestadt herausfordern. Terminüberschneidungen und der Ausfall der Regatta während der Corona-Pandemie hatten eine Teilnahme Günthers an der Regatta nach Angaben der Veranstalter bisher verhindert. Bei der Regatta im Rahmen der Travemünder Woche treten seit 2004 Vertreter der Landespolitik gegen den Lübecker Verwaltungschef an.