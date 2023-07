Durchfahrt der A23 auf A7 Richtung Hamburg/Süden gesperrt

Wegen Schadstellen auf der Fahrbahn wird die Durchfahrt der A23 auf die A7 Richtung Süden am Dienstagabend von 20 bis 24 Uhr gesperrt. Das teilte die Autobahn Nord am Dienstag mit. Die Autobahnmeisterei Othmarschen hatte Schadstellen auf der Fahrbahn A23 im Bereich des Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest entdeckt, die kurzfristig repariert werden müssten. Autofahrer aus dem Westen/Heide kommend mit dem Fahrziel A7 fahren an der Anschlussstelle Hamburg-Eidelstedt (21) ab und folgen der Umleitung U44 über Holsteiner Chaussee - Kieler Straße und fahren an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen (26) oder Anschlussstelle Hamburg-Volkspark (27) wieder auf die A7 Richtung Süden auf.