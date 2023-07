2. Bundesliga Glatzel: „Wichtig, was wir am Freitag auf den Platz bringen“

Hamburg (dpa/lno). Torjäger Robert Glatzel will sich von der schwierigen Vorbereitung des Hamburger SV mit elf Gegentoren in vier Testspielen nicht beirren lassen. „Eine Vorbereitung kann man nicht Eins-zu-Eins auf die Saison übertragen“, sagte der 29-Jährige am Dienstag bei einer Medienrunde im Volksparkstadion. Mit Blick auf den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga fügte Glatzel hinzu. „Wichtig ist, was wir am Freitag auf den Platz bringen.“ Der HSV eröffnet mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) die neue Spielzeit.

Problematisch waren für den Mittelstürmer die vielen Verletzungen in der Vorbereitung. Glatzel verriet, dass Kapitän Sebastian Schonlau wegen seiner Wadenprobleme den Saisonauftakt verpassen wird. „Wir müssen es als Mannschaft versuchen, Bascho zu ersetzen“, sagte der Offensivspieler. Auch Ludovit Reis (Schulterverletzung) wird fehlen. In Miro Muheim (Faszienriss in der Wade) steht zudem ein weiterer Stammspieler aus der vergangenen Saison auf der Kippe.

Die Partie gegen die Gelsenkirchener ist für den 19-maligen Torschützen der abgelaufenen Serie „das perfekte Auftaktspiel. Ausverkauftes Haus, Abendspiel. Es gibt nichts Besseres“, sagte Glatzel, dessen Wunsch nach dem Bundesligaaufstieg „riesengroß ist“. Nach den dritten Plätzen und dem Scheitern in der Relegation in den beiden vergangenen Spielzeiten will er nun alles dafür tun, „dass das nicht noch einmal passiert“.

