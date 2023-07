Ehefrau des Hamburger Gastronomen Block gestorben

Die Hamburger Gastronomiegruppe Block trauert um Christa Block, die Ehefrau des Unternehmensgründers Eugen Block. „Sie verstarb am 21. Juli 2023 im Alter von 82 Jahren nach kurzer unheilbarer Krankheit im Kreise ihrer ganzen Familie in Hamburg“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Block-Gruppe mit rund 2400 Beschäftigten ist vor allem durch die Steakhauskette Block House und das Hamburger Hotel Grand Elysée an der Moorweide bekannt.