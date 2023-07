Hamburgs Basketballer holen Stanley Witt als Co-Trainer

Der Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat sein Trainerteam komplettiert. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird Stanley Witt als zusätzlicher Assistent neben Stefan Grassegger den Chefcoach Benka Barloschky unterstützen. Der 27-jährige Witt arbeitete in der Vergangenheit als Jugendkoordinator bei den Rostock Seawolves und in Hagen. In der Hansestadt erhält er zunächst einen Vertrag bis 2025.