Durchschnittliche Ernten bei Spargel und Erdbeeren im Norden

Die Spargelernte in Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr durchschnittlich ausgefallen. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, erzielten die Bauern einen Durchschnittsertrag von gut 46 Dezitonnen je Hektar. Daraus resultiere eine Erntemenge von 1843 Tonnen. Im sechsjährigen Mittel betrug der Ertrag 47,2 Dezitonnen je Hektar.